Un afiliado canario del partido de Alvise Pérez recuerda su expulsión: “Son unos fachas”

Eufemiano Suárez Fuentes fue apoderado, impulsó el partido en Canarias, se enfrentó a la coordinadora autonómica y ahora combate su expulsión sin romper con Alvise. Llega puntual a la cita, con una sonrisa en la cara y vestido con una gorra y una camiseta de apoyo al partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta. Ufe para los amigos, acaba de ser expulsado del partido y ha iniciado un proceso para recurrir esa decisión. “Soy su fan número uno [de Alvise Pérez]”, recalca cuando se le pregunta por los motivos de su ropa.