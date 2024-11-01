edición general
Un afiliado canario del partido de Alvise Pérez recuerda su expulsión: “Son unos fachas”

Eufemiano Suárez Fuentes fue apoderado, impulsó el partido en Canarias, se enfrentó a la coordinadora autonómica y ahora combate su expulsión sin romper con Alvise. Llega puntual a la cita, con una sonrisa en la cara y vestido con una gorra y una camiseta de apoyo al partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta. Ufe para los amigos, acaba de ser expulsado del partido y ha iniciado un proceso para recurrir esa decisión. “Soy su fan número uno [de Alvise Pérez]”, recalca cuando se le pregunta por los motivos de su ropa.

4 comentarios
yoma
Pues hay que estar ciego para no darse cuenta de que cuerda iba ese partido. xD xD xD
K 32
HeilHynkel
Empiezo a sospechar de que muchos que se definen de derechas en este país (sin ser unos putos nazis ni tener muy claro que son las posturas políticas) o están ciegos o son gilipollas.
K 20
surco
Y el otro día se fue de un casino gritando a voces. Que escándalo. Aquí se juega....si es que...
K 11
Dramaba
El agua moja o algo así, no? Si es que...
K 10

