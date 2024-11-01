Los afantásticos, aquellos que no pueden ver imágenes mentales [Eng]

Los afantásicos podían pasar por alto los pasajes descriptivos de los libros —ya que la descripción no les despertaba imágenes, la encontraban aburrida— o, debido a estos pasajes, evitaban la ficción por completo. Algunos afantásicos encontraban las versiones cinematográficas de las novelas más atractivas, ya que estas les proporcionaban las imágenes que no podían imaginar. Por supuesto, para quienes sí tenían imaginación, ver un personaje de libro en una película solía ser inquietante —porque ya tenían una imagen mental nítida del personaje