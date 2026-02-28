Aerolíneas en medio del caos tras la cancelación de vuelos tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán (ENG)

El área del golfo ha adquirido un papel más importante desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha obligado a las aerolíneas a evitar el espacio aéreo sobre ambos países como enlace de Europa con Asia. Israel, Irán, Irak, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania cerraron su espacio aéreo tras los ataques. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), recomendó el sábado a sus aerolíneas que se mantuvieran alejadas del alejadas del espacio aéreo afectado por la intervención militar en curso.