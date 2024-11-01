edición general
15 meneos
127 clics

La AEMET llena de avisos por lluvias y tormentas 6 comunidades: diluvios de hasta 140 l/m2 en pocas horas  

En las próximas horas se repetirán las fuertes tormentas en las comunidades mediterráneas, dejando lluvias muy intensas y otros fenómenos adversos. Las próximas horas se prevén complicadas a orillas del Mediterráneo.

| etiquetas: tormenta , lluvia , valencia , cambio climático , comunidad valenciana
12 3 4 K 124 politica
6 comentarios
12 3 4 K 124 politica
Ripio #6 Ripio
¿Un envío de lluvias en "política"?
Errónea.
1 K 40
loborojo #4 loborojo
Qué llamen al ventorro que es la residencia de gobierno al parecer
2 K 39
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Reventones que destrozan propiedades, arboles de décadas que caen y el aviso lo teníamos ayer en redes sociales y en la app a la hora que se producía cuando ya se sabía de hace días

Sin alerta en el móvil en la comunidad valenciana, sí en tarragona porque si se avisaba antes del fin de semana se perdía dinero con el turismo

Como el 29 de octubre o el 1 de julio, el 8 de septiembre otro día más para la destrucción
0 K 20
#2 Agrimensor
¿diluvios locales o diluvios universales?
1 K 18
mariKarmo #3 mariKarmo
#2 diluvio dorado
0 K 17
Tarod #5 Tarod
A ver si es verdad. La lluvia limpia y enriquece.
0 K 9

menéame