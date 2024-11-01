Aemet envió a la Generalitat hasta 16 avisos por lluvias “de intensidad torrencial” los días previos a la dana

Según consta en el informe que la agencia estatal ha remitido a la comisión de investigación de las Corts, al que ha tenido acceso elDiario.es (completo al final de la información), el 25 de octubre a las 15.26 horas se remitió el primero de estos boletines que advertía, para el día de la riada, de “chubascos generalizados, localmente fuertes o muy fuertes y persistentes”.