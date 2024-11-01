edición general
Aemet envió a la Generalitat hasta 16 avisos por lluvias “de intensidad torrencial” los días previos a la dana

Según consta en el informe que la agencia estatal ha remitido a la comisión de investigación de las Corts, al que ha tenido acceso elDiario.es (completo al final de la información), el 25 de octubre a las 15.26 horas se remitió el primero de estos boletines que advertía, para el día de la riada, de “chubascos generalizados, localmente fuertes o muy fuertes y persistentes”.

#2 Suleiman
Solo 16? Imposible prepararse con 16, así es imposible enterarse de algo....
#3 laruladelnorte
“¿Cómo se iba a avisar de algo que no se sabía?”. Esta es una de las excusas más repetidas por parte del presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y de su equipo, para tratar de eximirse de responsabilidades por la gestión de la trágica dana del pasado 29 de octubre.

¿Se puede ser más cínico? y a pesar de todas las evidencias aún lo siguen negando.
Lamantua
Se la pela. Sabe que tiene abierta la puerta delantera y trasera de la sala segunda.
