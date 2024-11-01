Adolescentes en España de tan solo 12 años ven OnlyFans como una alternativa atractiva al trabajo tradicional, según un estudio. [Eng]

Un nuevo estudio ha revelado que muchos adolescentes en España, incluidos aquellos de tan solo 12 años, no solo conocen OnlyFans, sino que también lo ven como una forma viable e incluso empoderadora de ganar dinero. En conversaciones grupales con más de 160 adolescentes, los investigadores descubrieron que las plataformas que promocionan contenido erótico influyen en la forma en que los jóvenes, especialmente las chicas, perciben las oportunidades económicas, la autoestima y la sexualidad.