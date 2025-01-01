Adolescente de Minnesota afirma que un camarero la obligó a demostrar su género en el baño de un restaurante (ENG)

La estudiante de secundaria de 18 años dijo que se bajó la cremallera de su sudadera con capucha para mostrar que tenía pechos después de que un camarero de Buffalo Wild Wings no creyera que ella fuera mujer.
| etiquetas: trans , minnesota , baño , restaurante , género
¿Cuál es el sentido de diferenciar baños por sexo?
¿Estás a favor o en contra de diferenciar baños por sexo?
Si estás a favor ¿En base a qué características externas (sin llegar a hablar con la persona) permitirías o denegarías el paso de una persona a uno u otro baño?