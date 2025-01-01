edición general
10 meneos
50 clics
Adolescente de Minnesota afirma que un camarero la obligó a demostrar su género en el baño de un restaurante (ENG)

Adolescente de Minnesota afirma que un camarero la obligó a demostrar su género en el baño de un restaurante (ENG)

La estudiante de secundaria de 18 años dijo que se bajó la cremallera de su sudadera con capucha para mostrar que tenía pechos después de que un camarero de Buffalo Wild Wings no creyera que ella fuera mujer.

| etiquetas: trans , minnesota , baño , restaurante , género
8 2 0 K 89 actualidad
14 comentarios
8 2 0 K 89 actualidad
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao *
Bienvenidos al mundo de las terfas en el que no solo hay que ser mujer: también parecerlo mucho.
3 K 57
salchipapa77 #3 salchipapa77
#2 El mundo es un camarero de Minnesota.
0 K 8
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao *
#3 Eso díselo a todos los fascistas que difunden el bulo de que Begoña Gómez, Brigitte Macron o Michelle Obama son mujeres trans, artista. Pero claro, se lo estoy diciendo a un misógino que tiene su timeline de comentarios que desborda hormonas, así que supongo que es tiempo perdido.
2 K 38
sotillo #8 sotillo
#5 Esos están desquiciados, estan todo el día amargados, les nombras a Sánchez y su familia los tiene que sacar al fresco a que se refrigeren el calentón que les sale
1 K 18
#4 mcfgdbbn3
¿Y si hubiera estado plana como una tabla de surf no la cree? :palm:
0 K 12
Aokromes #10 Aokromes
#4 xD tengo una amiga que si no habla parece un tio, como tu dices, plana y siempre con el pelo corto.
1 K 23
Aokromes #12 Aokromes
#4 por cierto, no has visto la foto? xD esta bastante plana y el estilo de peinado es muy de tio xD.
1 K 23
janatxan #1 janatxan *
Llamar a la policía y denunciar en vez de acceder a semejante humillación es lava.
0 K 10
sotillo #7 sotillo
#1 Mejor bajarse la cremallera, sacar un 45, dispárale a los huevos y decir que fue defensa propia y que intentó violarte en el baño
1 K 22
antesdarle #14 antesdarle
#1 ni que te estuvieras meando/cagando
0 K 10
Nobby #6 Nobby
Dejo las siguientes preguntas ahí botando:

¿Cuál es el sentido de diferenciar baños por sexo?

¿Estás a favor o en contra de diferenciar baños por sexo?

Si estás a favor ¿En base a qué características externas (sin llegar a hablar con la persona) permitirías o denegarías el paso de una persona a uno u otro baño?
0 K 10
Aokromes #11 Aokromes
#6 yo lo he dicho mas veces en el pasado, tendrian que poner baños mixtos, que serian como los de las mujeres y todos los tios a mear sentados.
0 K 11
Nobby #13 Nobby
#11 poner urinarios en las paredes da servicio a más personas en menos tiempo con el mismo espacio, lo que dices no tiene lógica ¿por qué poner 3 váteres cuando puedes poner 3 váteres y 3 urinarios sin emplear más espacio y dando servicio a más gente?
0 K 10
#9 sliana
una excusa moderna para verle las tetas. y funciona? me hago mayor...
0 K 7

menéame