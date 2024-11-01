Adoctrinar en el capitalismo: aprender a ser emprendedor - explotador

El sistema (incluido el educativo) nos ha enseñado bien la lección. Con la introducción de la competencia del «emprendimiento» en todo el sistema educativo (impulsada por el Partido Popular en su legislación educativa y asumida por el Partido Socialista en todas las legislaciones educativas que ha establecido) se está formando a las futuras generaciones en habilidades y estrategias para explotar a los demás, vivir a costa de los otros y exhibirse ufanamente de ello.