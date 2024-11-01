edición general
Adiós al Nuevo Mirandilla: el estadio del Cádiz pasará a llamarse JP Financial Estadio

La firma madrileña especializada en soluciones de inversión personalizadas fortalece su relación con el club que preside Manuel Vizcaíno.

Pacofrutos #2 Pacofrutos *
No habrá un ser viviente en toda Cádiz que le vaya a llamar así.
Democrito #1 Democrito
Hay que tener optimismo para fundar una empresa de inversiones llamada "JP Financial" existiendo ya JP Morgan como el banco de inversiones más grande del mundo. Tienen el SEO perdido antes de empezar.
