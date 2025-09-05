Adiós Israel - Premier Tech

Israel - Premier Tech desaparece. La escuadra UCI ProTeam ha confirmado mediante un comunicado que dejará de competir con el “actual el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí”.
Más bien se ha tenido que comer sus palabras o sencillamente vender la licencia y dejar de ser el dueño.
(este tipo es un multimillonario y para él lo del equipo ciclista era una anécdota)
Le han invitado a que se calle la puta boca porque esta fastidiando a todo el equipo con sus patochadas.
Hay que recordar que los equipos ciclistas cambian constantemente de sponsors y siguen funcionando.
Otros equipos que no encuentran financiación simplemente cierran.
Ese tiempo, lamentablemente, no ha pasado
Los manifestantes lo venderán como una victoria (pese a que su relevancia con lo que ocurre en Gaza es nula) y todos contentos.
Todo cambia para que todo siga igual , jajajajaja