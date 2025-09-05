Adiós Israel - Premier Tech

edición general
Israel - Premier Tech desaparece. La escuadra UCI ProTeam ha confirmado mediante un comunicado que dejará de competir con el “actual el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí”.

17 comentarios
Skiner #11 Skiner *
#6 Las cosas han cambiado bastante desde que dijo eso.
Más bien se ha tenido que comer sus palabras o sencillamente vender la licencia y dejar de ser el dueño.
(este tipo es un multimillonario y para él lo del equipo ciclista era una anécdota)
Le han invitado a que se calle la puta boca porque esta fastidiando a todo el equipo con sus patochadas.
Veelicus #17 Veelicus
Esto se ha conseguido sin duda gracias a la gente que se quejaba en casa cerrando los puños muy fuerte...
#12 luckyy
a tomar por culo y tú con ellos!!!
Skiner #10 Skiner
#7 Absolutamente correcto.
Hay que recordar que los equipos ciclistas cambian constantemente de sponsors y siguen funcionando.
Otros equipos que no encuentran financiación simplemente cierran.
maquingo #14 maquingo
Un pasito mas hacia la desaparición de un estado asesino
aupaatu #2 aupaatu *
Pero seguirá siendo judío me imagino y así no nos daremos cuenta de los empresarios sionistas que mantienes el genocidio y la ocupación de Palestina
alcama #3 alcama
#2 Ser judio no es delito . Se que quieres volver a las leyes raciales del Tercer Reich pero ese tiempo ya pasó
Cantro #9 Cantro
#3 tampoco es delito ser palestino, pero mira tú, alguien impuso las leyes raciales del Tercer Reich

Ese tiempo, lamentablemente, no ha pasado
#13 MetalAgm *
#3 El problema es que el dueño del equipo no es solo judio, es sionista y sionista extremo radical... todos los judios no son sionistas pero todos los sionistas son judios...
daTO #16 daTO
#3 no, los de las leyes raciales son tus putos amigos nazis,
Ortzi_ #5 Ortzi_
#2 Nadie monta un equipo ciclista para hacerse rico. El equipo era un aparato de propaganda sionista. Si lo deja de ser me importa tres pimientos que el dueño sea judío o congoleño
alcama #1 alcama *
Vamos , que cambian el nombre para no perjudicar a los trabajadores del equipo, y el dueño pasa a tener un perfil bajo.
Los manifestantes lo venderán como una victoria (pese a que su relevancia con lo que ocurre en Gaza es nula) y todos contentos.
Todo cambia para que todo siga igual , jajajajaja
Ortzi_ #4 Ortzi_
#1 Que yo sepa, la intención del boicot no era poner en la calle a ciclistas ni staff técnico del equipo sino que el equipo ciclista no sirviera de plataforma para el blanqueamiento de Israel. Yo creo que es un gran logro
alcama #7 alcama
#4 Eso siempre que consideres que un equipo ciclista blanquea algo. Ya te digo : "Los manifestantes lo venderán como una victoria (pese a que su relevancia con lo que ocurre en Gaza es nula) y todos contentos.". Y no me equivoco
Destrozo #15 Destrozo
#4 es un gran logro retirar toda esa propaganda basura del estado de Israel
