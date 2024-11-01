edición general
¿Adiós al imperio del dólar? China suma 253.800 millones en oro mientras abandona la deuda de Washington

Por décimo mes consecutivo, Beijing compra oro para sus reservas mientras trabaja en internacionalizar el yuan

lonnegan #1 lonnegan
Los bancos centrales europeos también están aumentando sus reservas de oro. Yo no se si son preparativos para una guerra o para el fin de las monedas fiat tal y como las conocemos y la vuelta de una suerte de patrón-oro combinado con bitcoin
Veelicus #2 Veelicus
#1 Lo de la guerra yo creo que lo dan por descontado... asi de negro veo el futuro.
