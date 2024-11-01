Adiós a la fábrica de loza La Cartuja Pickman tras casi dos siglos de historia

La emblemática fábrica de loza La Cartuja Pickman, fundada en 1841 en Sevilla, se enfrenta a uno de los momentos más críticos de su historia. La familia Zapata, propietaria de la compañía a través de Ultralta, ha solicitado al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla la reapertura del concurso de acreedores y la entrada en fase de liquidación. La decisión llega tras la imposibilidad de cumplir el convenio aprobado en julio y de alcanzar acuerdos de pago con acreedores privilegiados como la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.