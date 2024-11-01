Adif negocia con Hacienda un aumento extra de plantilla tras la denuncia de "falta de personal" de los sindicatos

Pese a este aumento, la representación de los trabajadores considera que el crecimiento de la actividad ferroviaria, especialmente tras la liberalización del transporte de viajeros y el incremento de tráficos en alta velocidad, ha desbordado la capacidad operativa de la empresa. El déficit de personal se concentra, según los sindicatos, en áreas críticas como el mantenimiento de la infraestructura, los centros de regulación de la circulación, las estaciones y los equipos vinculados a la seguridad ferroviaria [...]