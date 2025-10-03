edición general
17 meneos
19 clics
Ada Colau y el concejal Jordi Coronas, entre los 21 miembros de la Flotilla detenidos que vuelven a España

Ada Colau y el concejal Jordi Coronas, entre los 21 miembros de la Flotilla detenidos que vuelven a España

La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, y el miembro del secretariado nacional Adrià Plazas no se encuentran entre los activistas que regresarán porque se han negado a firmar el documento de deportación inmediata, que implicaba aceptar una entrada “ilegal” a Israel. Según ha podido confirmar elDiario.es con fuentes republicanas y de los Comuns, ambos volverán a Barcelona en un vuelo que llegará entre última hora de la tarde y las primeras horas de la madrugada.

| etiquetas: ada colau y jodi coronas , entre los 21 españoles liberados , por israel
14 3 1 K 143 actualidad
10 comentarios
14 3 1 K 143 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Pilar Castillejo, y el miembro del secretariado nacional Adrià Plazas no se encuentran entre los activistas que regresarán porque se han negado a firmar el documento de deportación inmediata, que implicaba aceptar una entrada “ilegal” a Israel"

Estaban en aguas internacionales cuando fueron secuestrados
3 K 49
#4 chocoleches
#1 Igualmente un documento firmado bajo coacción es totalmente inválido, cualquier cosa que hayan firmado no es relevante, sigue siendo una detención ilegal.
3 K 49
#6 Borgiano
#1 O sea, que los que vuelven sí que lo firmaron.
0 K 8
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
De todas formas no hay que echar las campanas al vuelo ya se que “no sería la primera vez” que Israel anuncia el retorno de un detenido en el marco de una flotilla y acaba no regresando en la fecha fijada. “Juegan al desgaste hasta el final”. ademas quedan mas españoles allí retenidos.
1 K 29
Spirito #3 Spirito
#2 Así es.

Será muy interesante escuchar lo que dicen.
0 K 8
Blooder #8 Blooder
¿Y la Barbie, se la quedan?
0 K 6
pepito_palotes #5 pepito_palotes *
Lástima que no se quedaran en una cárcel allí de por vida estos terroristas y, peor aún aún: comunistas.
0 K 5
#7 Leon_Bocanegra
#5 y hace 5 minutos me preguntabas cuales eras esos comentarios tuyos que demostraban que hasta la mugre es mejor que tu
Menuda puta basura de comentario. Que falta de humanidad y que miseria moral desprende.
0 K 9
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#7 El es eso. viejo conocido dado de baja y vuelto a dar de alta, acumula baneos y negativos no solo aquí se le ve bien su patita, #Livingstone85 si le conoce bien.
0 K 20
pepito_palotes #10 pepito_palotes
#7 Falta de humanidad la tuya, que defiendes a terroristas de eta, causantes de ejecuciones de niñas y mujeres embarazadas:

www.elmundo.es/espana/2025/10/03/68df8a7321efa0b9718b458a.html

Vergüenza debería darte
0 K 5

menéame