Ada Colau y el concejal Jordi Coronas, entre los 21 miembros de la Flotilla detenidos que vuelven a España

La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, y el miembro del secretariado nacional Adrià Plazas no se encuentran entre los activistas que regresarán porque se han negado a firmar el documento de deportación inmediata, que implicaba aceptar una entrada “ilegal” a Israel. Según ha podido confirmar elDiario.es con fuentes republicanas y de los Comuns, ambos volverán a Barcelona en un vuelo que llegará entre última hora de la tarde y las primeras horas de la madrugada.
Estaban en aguas internacionales cuando fueron secuestrados
