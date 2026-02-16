edición general
Acusado en Suecia de vender sexualmente a su mujer a al menos 120 hombres: “El marido la explotaba a gran escala”

Si es declarado culpable se enfrentará a una pena de prisión de entre dos a diez años. Un hombre en el norte de Suecia ha sido acusado de explotar a su mujer y de venderla para servicios sexuales a al menos 120 hombres. La fiscalía ha hablado públicamente este lunes por primera vez sobre el número total de hombres presuntamente involucrados. Sin embargo, no han identificado a la pareja. El hombre, de unos 60 años, ha negado cualquier maltrato hacia su mujer.

Espero que sea falso, o consensuado, pq si no de verdad que no entiendo tanta maldad.
#1 Diselo a Gisèle Pelicot o a los setenta mil portugueses que compartían fotos de sus parejas en Telegram...
