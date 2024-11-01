edición general
La acusación popular pide tres años de prisión para Errejón por presunto abuso sexual a Mouliaá

La Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada señala que el exdiputado se aprovechó de su cargo público para cometer los hechos.

#3 bestiapeluda *
Vaya despropósito. Si le hubiese dado una paliza sería menos pena. ¿Cuáles son los hechos exactamente, ser un capullo? Eso no es un "delito continuado de abuso sexual"
2 K 35
MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl *
#3 si a ser un abusador sexual le llamas ser un capullo.... Vaya mundo dejamos.
Como están esas cabezas.
0 K 7
#2 DenisseJoel
Esperemos que reciba la pena suficiente para lograr su reinserción. Sus declaraciones negando la existencia de las víctimas de ciertos delitos son bastante lamentables.
2 K 24
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico *
Menos mal que la cosa no fue palante y tuvieron descendencia. Que con un Bob Esponja de alcalde tenemos suficiente en Madriz.
0 K 7
salchipapa77 #4 salchipapa77
Jaja le exige 30.000€ de indemnización xD . Te tienes que reír.
0 K 7

