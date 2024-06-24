edición general
El acuerdo de USD 5.000 millones de Indonesia con Tesla es sólo una parte de su estrategia global de extracción de níquel

Indonesia tiene el 42% de las reservas mundiales de níquel, imprescindible para las baterías. El gobierno indonesio decidió transformar Indonesia en una gran potencia industrial. Para ello, prohibió exportar el mineral en bruto. Los compradores (Tesla, BYD etc) se vieron obligados a instalar industrias en el país para tener el níquel.

esbrutafio
En 2014 el gobierno indonesio decidió seguir los pasos del "Gigante asiático" y transformar Indonesia en una gran potencia industrial (Tiene 280 millones de habitantes).
Para ello prohibió exportar el mineral en bruto, obligando a los compradores (Tesla, BYD etc) a instalar industrias de fundición y refinería del níquel en el país. El valor de las exportaciones de níquel pasó de 1.060 millones de dólares en 2014 a 6.000 millones en 2022.

En 2024 los políticos indonesios dan un paso…   » ver todo el comentario
capitan__nemo
El oligarca adepto al regimen le da a todos los palos.
