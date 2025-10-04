Activistas de la Flotilla denuncian que fueron tratados con "brutalidad" y que Greta Thunberg sufrió golpes y un trato degradante

Aseguran que estuvieron con las manos atadas a la espalda, sin recibir agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas, y que incluso intentaron beber agua del inodoro ante la falta de líquidos.
Si llamas a lo que les haya podido pasar brutalidad, a lo que le harán a los palestinos cómo lo llamas?
Hay que tener cuidado a la hora de expresarse también.
Si vas a un sitio en guerra (o el adjetivo que se quiera poner) no esperes un trato excelente como si estuvieras aquí haciendo una sentada.
<<Greta fue torturada de forma grave, la arrastraron por el suelo e intentaron forzarla a besar la bandera israelí>>
Al ignore.
En esto se han portado los ruskis