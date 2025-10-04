edición general
Activistas de la Flotilla denuncian que fueron tratados con "brutalidad" y que Greta Thunberg sufrió golpes y un trato degradante

Aseguran que estuvieron con las manos atadas a la espalda, sin recibir agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas, y que incluso intentaron beber agua del inodoro ante la falta de líquidos.

Veelicus #2 Veelicus
Nazis haciendo cosas de Nazis
vicvic #1 vicvic *
#0 libertaD en las etiquetas, no liberta
#3 diablos_maiq
Fue un trato exquisito comparado con el que reciben los palestinos
koe #17 koe *
Comparto lo que dice #3
Si llamas a lo que les haya podido pasar brutalidad, a lo que le harán a los palestinos cómo lo llamas?
Hay que tener cuidado a la hora de expresarse también.
Si vas a un sitio en guerra (o el adjetivo que se quiera poner) no esperes un trato excelente como si estuvieras aquí haciendo una sentada.

<<Greta fue torturada de forma grave, la arrastraron por el suelo e intentaron forzarla a besar la bandera israelí>>
#15 levante
#14 Buena respuesta, me parecería graciosa si fuera graciosa.
Al ignore.
#5 alfinal
Después de estas declaraciones, si nuestro gobierno tuviera sangre en las venas ordenaría una misión para ir a rescatar a nuestros compatriotas del secuestro y privaciones que padecen.
#16 Pepepistolas
me dejas preocupadisimo.
#4 Pepepistolas
Que vuelvan a casa , descansen un poco y monten otra flotilla para ir a protestar contra el genocida Putin a Murmansk , Vladivostok o Sochi que tiene mejor clima Ada Colau , la influencer y los etarras incluidos .Ah no , que aun hay algunos para los que Putin es de izquierdas.
Paltus #6 Paltus
#4 Puedes elegir 78 guerras más en el mundo, pero encontrar una situación como la de la franja de Gaza es algo más complicado. No creo que sea porque alguien de los de la flotilla idolatre a un elemento como Putin.
quitamelpiedencima #13 quitamelpiedencima
#6 Rusia ha realizado 32 envíos de ayuda humanitaria desde octubre de 2023. También reconoció a Palestina como estado.

En esto se han portado los ruskis
Veelicus #7 Veelicus
#4 Y si en vez de decir a los demas lo que tienen que hacer lo haces tu?, solo como sugerencia.
#8 Pepepistolas
#7 Me mareo en el barco.
Veelicus #10 Veelicus
#8 perfecto, ahora lo entiendo todo.
Macadam #12 Macadam
#10 Se acaba de bajar del barco cuando escribió su primer mensaje
#9 candonga1
#4 Pozzi votaría cansina, como ha hecho con este envío.
#11 levante
#4 Y tú, cuando tengas un rato, te vas a Gaza a matar niños de hambre.
#14 Pepepistolas
#11 No funciona , me gustan los gorditos para comerlos con salsa de tomate , receta que aprendi de Idi Amin
Libelulo #18 Libelulo
#4 Si tienes el voto positivo de pozz, das el mismo asco que él.
IkkiFenix #19 IkkiFenix
#4 Ahora va a tener Putin también la culpa del genocidio pepretado por los terroristas de la dictadura de Israel.
