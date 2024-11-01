El activista del chalet del juez Peinado denuncia el oscurantismo del Ayuntamiento de La Adrada: “Para mí es prevaricación”

A pesar de las instrucciones del Comisado de Transparencia de Castilla y León, el consistorio sigue sin aportar los datos requeridos y "de carácter público". El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila), de gobierno popular mantiene un silencio sepulcral frente a todo lo que tiene que ver con el chalet que el juez Juan Carlos Peinado -magistrado que investiga a Begoña Gómez- tiene en el municipio y que se encuentra en situación irregular.