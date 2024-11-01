edición general
El activista del chalet del juez Peinado denuncia el oscurantismo del Ayuntamiento de La Adrada: “Para mí es prevaricación”

A pesar de las instrucciones del Comisado de Transparencia de Castilla y León, el consistorio sigue sin aportar los datos requeridos y "de carácter público". El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila), de gobierno popular mantiene un silencio sepulcral frente a todo lo que tiene que ver con el chalet que el juez Juan Carlos Peinado -magistrado que investiga a Begoña Gómez- tiene en el municipio y que se encuentra en situación irregular.

#3 laruladelnorte *
El Ministerio Público considera que el juez podría haber incurrido en una “criminalidad urbanística” mientras el Consistorio pudo haber cometido prevaricación al permitir bajo mandato de la derecha la construcción del chalet de manera irregular, si bien el caso ha terminado archivándose por la prescripción de este sucedo.

Pudo haber cometido prevaricación...no seamos mal pensados,un señor juez sabe mejor que nadie que eso no se puede hacer...:shit:
#4 la_gusa
A ver, por que creeis que sigue ayudando al PP? El día que deje de hacerlo le tiran la casa
#1 NoMeVeas
¡Con la inquisición hemos topado!
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Mas bien con el PP y su impunidad.
