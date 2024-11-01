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La actitud que hunde la vivienda en España: “Me espero un par de años y saco 50.000 o 100.000 euros más”

La conversación se repite en miles de salones: “me espero un par de años y saco 50.000 o 100.000 euros más”. Es el reflejo de una década en la que vender parecía una decisión reversible: si no hoy, mañana más caro. Pero el mercado inmobiliario, como todos, tiene un límite. Sergio Excellence Circle sostiene que, especialmente en las grandes capitales, ese límite está cerca. Y lo dice con una frase que corta el aire: “las subidas de doble dígito no van a llegar en 2026”.

| etiquetas: vivienda , casas , inmobiliaria
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9 comentarios
7 1 1 K 60 actualidad
Poplíteo #6 Poplíteo
No se puede llamar Sergio Excellence Circle...
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#4 covacho
No se trata de esperar para que mañana sea más caro. Se trata de que uno sólo vende algo cuando necesita el dinero.
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Cometeunzullo #7 Cometeunzullo
Eso mismo se oía por el 2005/2006
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uyquefrio #1 uyquefrio
Hace unos añitos más de uno terminó desayunando, comiendo y cenando ladrillos...
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#8 chavi
#1 Los salvó papá estado con el dinero de todos.
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Catacroc #2 Catacroc
Si, la culpa es de la gente, no de las inmobiliarias, de los especuladores o del estado que vive muy bien de las plusvalias y no hace nada por cambiarlo.
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Gante_hrm #3 Gante_hrm
#2 Esa actitud es perfectamente aplicable a inmobiliarias y grandes fondos de inversión. Todos son especuladores. Cuando tienes una vivienda en propiedad, todos quieren sacar el máximo de rentabilidad...
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#9 chavi
#2 Que diferencia hay entre "la gente" de la que habla el post y los especuladores ?
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
a ver si al final, ojala, pase como el cuento de la lechera
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menéame