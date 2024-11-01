La actitud que hunde la vivienda en España: “Me espero un par de años y saco 50.000 o 100.000 euros más”

La conversación se repite en miles de salones: “me espero un par de años y saco 50.000 o 100.000 euros más”. Es el reflejo de una década en la que vender parecía una decisión reversible: si no hoy, mañana más caro. Pero el mercado inmobiliario, como todos, tiene un límite. Sergio Excellence Circle sostiene que, especialmente en las grandes capitales, ese límite está cerca. Y lo dice con una frase que corta el aire: “las subidas de doble dígito no van a llegar en 2026”.