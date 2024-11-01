edición general
El acoso hostelero une a los vecinos de Santander y saca a la calle a dos mil personas: “Somos el trastero de los bares"

La posible apertura de un McDonald en el mercado municipal del barrio de Puertochico provoca una de las mayores manifestaciones de vecinos de los últimos años contra la alcaldesa 'Gema MedaIgual'

YSiguesLeyendo
que les pongan una disco techno, que van a rogar tener una hamburguesería

por cierto, que si se va a instalar ahí es porque hay clientela en el vecindario, hipócritas!
Aperitx
#1 Hipócrita es otra cosa.
Supercinexin
#1 Las discos techno en mis tiempos estaban a las afueras de la ciudad, en polígonos industriales y literalmente en medio de los arrozales. No molestaban a absolutamente nadie, nadie de quejó jamás de "qué ruido hace esa discoteca techno con el parking lleno de pastilleros" porque la discoteca techno estaba donde no había ni Dios a las horas que abría.

Ahora como vivas en zona urbana en España te tienes que tragar a todos los bares de copas dando por el culo y la calle llena de gente…   » ver todo el comentario
