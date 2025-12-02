Acompañado de su equipo, sus escoltas y en dos coches: así fue la llegada de Mazón al CECOPI la tarde de la DANA  

En las imágenes se puede ver a Mazón llegar en una comitiva de dos coches, acompañado de su equipo y sus escoltas oficiales a las 20:28 horas. Cabe recordar que la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el expresident, pagó el parking donde dejó el coche a las 19:47 horas, una hora después de salir de El Ventorro.
Salida del parking de Maribel Vilaplana: 19:47
Llegada de Mzón al CECOPI: 20:28 (con escoltas)
Parece que en Valencia son de tomarse las cosas con calma.
¿Al final estaba trucado o no?
Esta es la imagen que se conocía: