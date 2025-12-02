edición general
22 meneos
125 clics
Acompañado de su equipo, sus escoltas y en dos coches: así fue la llegada de Mazón al CECOPI la tarde de la DANA

Acompañado de su equipo, sus escoltas y en dos coches: así fue la llegada de Mazón al CECOPI la tarde de la DANA  

En las imágenes se puede ver a Mazón llegar en una comitiva de dos coches, acompañado de su equipo y sus escoltas oficiales a las 20:28 horas. Cabe recordar que la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el expresident, pagó el parking donde dejó el coche a las 19:47 horas, una hora después de salir de El Ventorro.

| etiquetas: mazón , dana , pp , corrupción , valencia
17 5 0 K 380 actualidad
10 comentarios
17 5 0 K 380 actualidad
Milmariposas #5 Milmariposas
Recién duchaíco y perfumao, como sólo lo saben hacer los gentlemen... :roll:
2 K 45
pepel #7 pepel
Si mandó a los escoltas a casa, ¿cómo le acompañaron?
1 K 37
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#7 teletrabajo
1 K 14
Thornton #2 Thornton *
Salida de "El Ventorro": entre las 18:30 y las 19:00

Salida del parking de Maribel Vilaplana: 19:47

Llegada de Mzón al CECOPI: 20:28 (con escoltas)

Parece que en Valencia son de tomarse las cosas con calma.
0 K 20
Malinke #4 Malinke
¿Qué era lo que se decía sobre este vídeo y su falsedad?
¿Al final estaba trucado o no?
1 K 14
themarquesito #8 themarquesito
#4 Lo que se conocía hasta ahora era una captura de pantalla de un vídeo de la cámara de seguridad interior del CECOPI, no un vídeo, y hubo quien señaló que parecía photoshopeada. La hora de este vídeo coincide con la de esa captura de pantalla: las 20:28.
Esta es la imagen que se conocía:  media
0 K 20
elgranpilaf #10 elgranpilaf
Valiente escoria. Y que le tengamos que pagar todos estos gastos de coche y escoltas al inutil este para que en vez de trabajar se dedique a intentar follar
0 K 10
radon2 #1 radon2
La de mentiras que ha soltado este psicópata.
0 K 10
Tribuno #3 Tribuno
#1 Tengo esperanzas de que este tío termine picando piedra atado a un bola de cañón.
1 K 9
#6 La_fruta_de_ayuso
A estas alturas de tragaderas tenéis lo que os merecéis si este saco de mierda sigue respirando algo que no sea lodo
0 K 6

menéame