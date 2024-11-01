edición general
12 meneos
39 clics
ACO denuncia a Alvise Pérez por un delito de odio al difundir un bulo racista incitando a la violencia

ACO denuncia a Alvise Pérez por un delito de odio al difundir un bulo racista incitando a la violencia

El eurodiputado ultra llamó a sus seguidores a perseguir al colectivo de personas migrantes publicando informaciones falsas sobre una agresión de un menor en un local de ocio

| etiquetas: denuncia , aco , alvise pérez , delito de odio , migrantes
6 6 0 K 122 Ardilléame
sin comentarios
6 6 0 K 122 Ardilléame

menéame