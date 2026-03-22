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El acero francés que impulsó el Tren del Aceite en Andalucía

El acero francés que impulsó el Tren del Aceite en Andalucía

Entre las antiguas estaciones de Cabra y Lucena, en pleno corazón de Andalucía, se encuentra aún como testigo mudo de la historia de aquella vieja línea de ferrocarril que se cerró al transporte de viajeros y mercancías el 1 de enero de 1985, el viaducto El Alamedal, una joya de la ingeniería ferroviaria que marcó un antes y un después en la modernización del transporte en España. Con una longitud de 71,2 metros de luz y un solo tramo de rasante inferior, este puente, inaugurado a finales del siglo XIX, es mucho más que una infraestructura.

| etiquetas: viaducto , alamedal , tren del aceite , cabra , lucena
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