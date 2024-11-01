Acabada la sesión informativa clasificada del Senado sobre la guerra contra Irán, un senador califica el ataque de desastre y debacle [eng]

La mayor señal de que la guerra de Trump contra Irán no va bien es que el gobierno aún no puede dar una razón consistente de por qué está ocurriendo la guerra. Después de salir de la última sesión informativa clasificada, el senador Richard Blumenthal (demócrata de Connecticut) advirtió que Trump parece estar avanzando hacia el uso de tropas estadounidenses en el terreno en Irán. El senador Blumenthal estaba enojado, pero su colega, el senador Chris Murphy (D-CT) fue aún más directo y califica el ataque de desastre y debacle.