Abusos sexuales a niños por la Iglesia Española

Aproximadamente 400.000 españoles habrían sido víctimas de la pederas. El informe presentado en el Congreso incluye entrevistas a casi 500 víctimas y una encuesta que revela que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso y que un 0,6% han sido abusados por parte de un sacerdote.

Para cuando se le va a pasar un psicotécnico a los curas de forma periódica para proteger a los niños y niñas. En el trabajo hacemos una revisión médica cada año para determinar si somos aptos para el desempeño de nuestra actividad, los curas deben pasar una revisión mental.
Y todavía hay padres que llevan a sus hijos a hacer la catequesis... con un 1% de posibilidades de que los violen.
