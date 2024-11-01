Abusos sexuales a niños por la Iglesia Española

Aproximadamente 400.000 españoles habrían sido víctimas de la pederas. El informe presentado en el Congreso incluye entrevistas a casi 500 víctimas y una encuesta que revela que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso y que un 0,6% han sido abusados por parte de un sacerdote.
| etiquetas: abusos menores , pederastia , defensor del pueblo , justicia , infancia
Y todavía hay padres que llevan a sus hijos a hacer la catequesis... con un 1% de posibilidades de que los violen.