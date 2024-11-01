Abrumadora mayoría de palestinos se opone al desarme de Hamas [ENG]

Aproximadamente el 70% de los palestinos encuestados en la Cisjordania ocupada y Gaza se oponen firmemente al desarme de Hamás, incluso si esto implica el regreso de los ataques israelíes, según una encuesta realizada por el Centro Palestino de Investigación Política y de Encuestas (PCPSR) entre el 22 y el 25 de octubre y publicada el martes. Cabe destacar que la oposición al desarme de Hamás es más fuerte en la Cisjordania ocupada, donde cerca del 80% de los encuestados afirma desear que el brazo armado del grupo conserve sus armas.