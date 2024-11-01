edición general
20 meneos
25 clics
Abrumadora mayoría de palestinos se opone al desarme de Hamas [ENG]

Abrumadora mayoría de palestinos se opone al desarme de Hamas [ENG]

Aproximadamente el 70% de los palestinos encuestados en la Cisjordania ocupada y Gaza se oponen firmemente al desarme de Hamás, incluso si esto implica el regreso de los ataques israelíes, según una encuesta realizada por el Centro Palestino de Investigación Política y de Encuestas (PCPSR) entre el 22 y el 25 de octubre y publicada el martes. Cabe destacar que la oposición al desarme de Hamás es más fuerte en la Cisjordania ocupada, donde cerca del 80% de los encuestados afirma desear que el brazo armado del grupo conserve sus armas.

| etiquetas: resistencia , hamas , palestina , desarme , gaza
16 4 0 K 281 actualidad
24 comentarios
16 4 0 K 281 actualidad
Comentarios destacados:        
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Pues normal, desgraciadamente son los únicos capaces de defenderlos de los asesinos israelíes.
10 K 135
azathothruna #10 azathothruna
#1 Triste pero cierto.
Creo que siguen la ley islamica tambien.
Ni arabia ni siria ni egipto tienen webos u honor
1 K 23
#13 guillersk
#1 si, hasta ahora ha ido de pm....
0 K 10
silvano.jorge #22 silvano.jorge
#13 sin que deje de ser cierto, tampoco le va bien a Cisjordania...
Así que la estrategia cuál es ¿Extinguirse?
0 K 11
security_incident #24 security_incident *
#13 Sabes que el principal motivo de por qué dos millones (o los que queden) de gazatíes no estén ahora disfrutando de Sudán es porque los de los tirabuzones nucleares no han conseguido desarmar a los de las alpargatas verdad? Sin resistencia armada estarían en Sudán, Somalia y Libia siendo violados, asesinados y esclavizados en tierra extraña separados de sus familias y estirpados de su dignidad personal , colectiva y Nacional.
0 K 16
#2 euacca
-¿Deseas que las personas que han matado a tu familia y siguen tirando bombas a tu alrededor sean las únicas que tengan armas en la zona, o quieres que también las tengan los que luchan contra ellos?
-¿Tú qué crees?
6 K 90
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#7 en cambio en Cisjordania no hay grupo terrorista HAMAS y estamos viendo a diario como se roban tierras por parte de los colonos y se asesinan a palestinos
4 K 80
security_incident #19 security_incident *
#7 pero de Qué paz hablas, Piruleto? . Que antes de ayer mataron a 107 (entre ellos 45 niños) y 300 heridos. Y los que mataron a esos 107 , que son los que quieres seguir matando, no son de izquierdas precisamente.
1 K 27
#18 drstrangelove *
Seguramente por aquí no lo entendemos porque la lucha armada está demonizada por el poder, pero en muchos sitios del planeta, tener un kalashnikov en casa es la única manera de hacer respetar tus derechos ante la "autoridad".
1 K 26
security_incident #23 security_incident
#18 Quizás el Kalashnikov no es suficiente para hacer respetar tus derechos, pero es muchísimo más que suficiente para, al menos, sentirte digno.
0 K 16
capitan__nemo #17 capitan__nemo
Los van a genocidar igual, armados o sin armar. Si no ahora, en la siguiente iteracion.
0 K 20
Supercinexin #3 Supercinexin
Queda claro una vez más que la muy colaboracionista "Autoridad" "Nacional" Palestina no representa a nadie más que a ellos mismos y no es un interlocutor válido para nadie más que para Israel, principalmente porque la controla y hace lo que ellos dicen.
0 K 19
#15 poxemita
A ver quién dice lo contrario y lo acusan de colaboracionista.
0 K 12
security_incident #20 security_incident
#15 Pues el 87% de los cisjordanos (donde no está Hamas) se oponen al desarme de Hamas y el 55% de los gazatíes.

Que extraño es el mundo cuando abrimos las ventanas del pozo de propaganda en el que vivimos y nos abofetea la realidad verdad?
0 K 16
powernergia #11 powernergia
#7 En serio, céntrate en lo tuyo y no digas tonterías.
0 K 11
#14 Tronchador.
#7 ¿La izquierda? Son los sionista lo que quieren seguir con el exterminio.
0 K 8
Findeton #5 Findeton
Ok, entonces están a favor de continuar la guerra.
2 K 8
Pablosky #6 Pablosky *
#5 También podemos decir que están a favor de que Israel les devuelva todo lo que les ha robado y se retiren a su lado de la frontera (que también son tierras robadas, pero hace mucho que ya casi nadie se acuerda).
4 K 61
Findeton #7 Findeton
#6 Tanto protestar sobre el genocidio en Gaza, y luego cuando se consigue una exigua paz, la izquierda no hace más que intentar volver a la guerra.
1 K 1
#21 sliana
#7 la izquierda? No serán los fachas palestinos que llaman a los tercios a defender su tierra?
0 K 7
Malinke #9 Malinke
#5 primer alto el fuego, de esta vez, que supongo que ya se lo saltó otras veces, e Israel se lo salta; si eso no es propiciar que no quieran desarmarse, yo ya no sé lo que es.
0 K 11
#12 Tronchador.
#5 No, pero como les siguen lanzando bombas pese a la tregua no les queda otra.
0 K 8
#16 cunaxa
#5 La palabra que lo describe es genocidio, no guerra.
0 K 8
#4 Ricochet
Me parece bien, pero luego no deberían lagrimear.
4 K -21

menéame