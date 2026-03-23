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Aagesen admite en el Senado que el apagón pudo haberse evitado: "Con los mecanismos disponibles no debería haber ocurrido"

"El día 28 de abril, con los elementos regulatorios y los mecanismos existentes, no debería haber ocurrido lo que ocurrió". Hoy, en la comisión que investiga el apagón en el Senado, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha rechazado cualquier responsabilidad del Gobierno, como ya hizo en su primera comparecencia en octubre de 2025, y ha atribuido el incidente a una acumulación de causas "inédita" e "impredecible".

| etiquetas: aagesen , miteco senado , apagón
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2 comentarios
1 0 0 K 13 actualidad
JackNorte #1 JackNorte
Pues entonces que empiecen las multas si alguien no ha respetado los protocolos , y que resarzan el coste del apagon integro.
Los hechos seran objetivos las palabras sin responsabilidades pueden ser culpables todos y ninguno , si nadie tiene que pagarlo.
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Por eso yo me pregunto, si era "inédita" e "impredecible", porque ahora se ha necesitado cambiar los elementos regulatorios y los mecanismos existian por normas distintas como las rampas de entrada, las modificaciones del 7.4 o la operación reforzada?

¿O es que los elementos regulatorios y los mecanismos existentes no sirvieron?
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menéame