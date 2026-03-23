Aagesen admite en el Senado que el apagón pudo haberse evitado: "Con los mecanismos disponibles no debería haber ocurrido"

"El día 28 de abril, con los elementos regulatorios y los mecanismos existentes, no debería haber ocurrido lo que ocurrió". Hoy, en la comisión que investiga el apagón en el Senado, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha rechazado cualquier responsabilidad del Gobierno, como ya hizo en su primera comparecencia en octubre de 2025, y ha atribuido el incidente a una acumulación de causas "inédita" e "impredecible".