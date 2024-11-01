edición general
5 meneos
6 clics
8 gatos mueren del H5N1, la gripe aviar, en Países Bajos

8 gatos mueren del H5N1, la gripe aviar, en Países Bajos

Una camada de gatitos en los Países Bajos murió tras contraer probablemente la gripe aviar H5N1, según la ministra de Agricultura neerlandesa, Femke Wiersma. Se confirmó que al menos uno de los gatitos era portador del virus. La carta enviada al Parlamento neerlandés por la ministra Wiersma, con fecha del lunes, resume las conclusiones del Instituto de Investigación Bioveterinaria de Wageningen.

| etiquetas: holanda , paises bajos , gripe
5 0 0 K 61 actualidad
3 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
a69 #1 a69
Unos gatitos mueren... Paren Internet!!!

Gato es especie invasora, supongo se han contagiado al atrapar un pájaro.
2 K 21
#3 Lusco2
#1 Al atrapar un pájaro enfermo y salvar al resto, son nuestra última defensa contra la gripe aviar. Gato especie benefactora y bendecida por Mahoma
0 K 7
Lamantua #2 Lamantua
probablemente sea noticia algún dia...
0 K 7

menéame