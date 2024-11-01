8 gatos mueren del H5N1, la gripe aviar, en Países Bajos

Una camada de gatitos en los Países Bajos murió tras contraer probablemente la gripe aviar H5N1, según la ministra de Agricultura neerlandesa, Femke Wiersma. Se confirmó que al menos uno de los gatitos era portador del virus. La carta enviada al Parlamento neerlandés por la ministra Wiersma, con fecha del lunes, resume las conclusiones del Instituto de Investigación Bioveterinaria de Wageningen.