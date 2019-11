El 72% de los alumnos con necesidades especiales de Madrid están desatendidos

El número de alumnos con necesidades especiales crece y los profesionales no. El 72% de los estudiantes con trastornos están desatendidos por el sobre ratio que sufren los maestros de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Las necesidades educativas de niños con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o sordera no están satisfechas y el efecto de estos recortes sobre su futuro académico puede ser determinante. Así lo recoge un informe de CCOO presentado este lunes en el que analiza 924 centros públicos de la Comunidad de Madrid.