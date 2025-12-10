El 70% de las mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Las cifras del ‘Informe Mobbing Maternal 2024′ revelan el alcance del problema: una de cada cinco mujeres embarazadas declara haber padecido acoso o discriminación vinculada a la maternidad. Entre las madres jóvenes de 18 a 30 años, el 32% reconoce haber recibido presiones o amenazas laborales durante el embarazo, mientras que el 27% de quienes solicitaron reducción de jornada por cuidado de hijos señala haber sufrido represalias. Además, el 58% de las madres encuestadas afirma que ser madre perjudicó su carrera profesional.