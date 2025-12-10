edición general
15 meneos
15 clics
El 70% de las mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

El 70% de las mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Las cifras del ‘Informe Mobbing Maternal 2024′ revelan el alcance del problema: una de cada cinco mujeres embarazadas declara haber padecido acoso o discriminación vinculada a la maternidad. Entre las madres jóvenes de 18 a 30 años, el 32% reconoce haber recibido presiones o amenazas laborales durante el embarazo, mientras que el 27% de quienes solicitaron reducción de jornada por cuidado de hijos señala haber sufrido represalias. Además, el 58% de las madres encuestadas afirma que ser madre perjudicó su carrera profesional.

| etiquetas: españa , acoso laboral , madres , presiones , amenazas
13 2 0 K 211 Natalidad
8 comentarios
13 2 0 K 211 Natalidad
Chinchorro #1 Chinchorro
El 58% de las madres encuestadas afirma que ser madre perjudicó su carrera profesional.

Es DEMOLEDOR.
7 K 83
Aguarrás #3 Aguarrás
Hay que producir, producir, producir.
Todo por el dios mercado.
Pues me pueden comer bien el rabo. ¬¬
3 K 49
Sr.No #5 Sr.No
#3 El otro día salía por aquí una reflexión, sobre el Tang Ping, que me pareció bastante interesante, no solo en las proposiciones si no también en los axiomas.

www.meneame.net/story/tang-ping-gran-renuncia-china
1 K 31
Foxdie #7 Foxdie *
Pues eso es inadmisible, mira que hay derechos laborales que se pasan por el forro de los cojones, pero atentar contra los derechos que nos facilitan el reemplazo poblacional me parece del siguiente nivel de hijos de la gran puta.
Porque la labor que hace un madre es mucho más importante, y de lejos, que cualquier trabajo por cuenta ajena.
1 K 15
#2 BoosterFelix
vaya, qué exigente se está volviendo ahora la gente con el tema de tener hijos. Antes se tenían hijos a porrillo hubiera lo que hubiera. ¿A qué facultad ha estado yendo la gente últimamente? ¿a la facultad de la aporofobia?

¿Qué será lo siguiente? ¿exigir la abolición del capitalismo, de la monarquía, de la precariedad y de la pobreza para tener hijos?
0 K 8
#4 k-loc *
La clave está en "afirma". Afirmar puedes afirmar lo que quieras pero tiene que haber datos que justifiquen esa afirmación para que sea realidad. Menos sueldo, etc. Si no sería una percepción sesgada de tú realidad.
2 K -24
Ze7eN #6 Ze7eN
#4 Estaba contando los comentarios que iba a tardar en aparecer el primer hombre a afirmar que las mujeres mienten. Han cantado bingo.
2 K 36
#8 entidá_desconocida
#4 Mira a ver si encuentras el dato de las personas embarazadas —o que se les ocurra comentar en la entrevista que tienen pensado quedarse pronto— que se contratan en esas circunstancias y con eso ya te puedes hacer una idea de si es solo una percepción o no.

Supongo que tú no has tenido ese problema ni te has planteado que sea algo que pueda pasar.
0 K 7

menéame