660.000 personas contratan un seguro privado en Andalucía mientras se deteriora la sanidad pública

Hace dos lustros el 14% de la población andaluza tenía cobertura privada sanitaria y ahora la cifra está en el 22%. La crisis de los cribados ha generado una tremenda inquietud social y como consecuencia ha llevado a numerosas mujeres que pueden pagarlo a acudir a médicos privados, según UGT y CCOO.

Free_palestine
Ese era el objetivo de la derecha, así que, sorpresa 0
Javi_Pina
Objetivo conseguido
RegiVengalil
#1 Se deteriora la sanidad pública. Por qué será???

El puesto más bajo en conciertos en España. Y el gasto por habitante no para de crecer:

Seguro que a Moreno en el SAS le tienen manía (no me extrañaría)…  media   » ver todo el comentario
sotillo
#1 Si por estos gobiernos del pp se dice que el país va mal, por mucho que quiera hacer Sánchez bien las cosas, con esta gente es imposible
karakol
Los leopardos comecaras van a tener que hacerse una cirugía bariátrica de lo gordos que están.

En la sanidad privada, claro.
Feindesland
¿Alguien puede decirnos cuánto ha aumentado la población de Andalucía en 10 años?

Esto empìeza a ser como lo de la vivienda. Hay más gente, pero no más servicios.

Puede que haya un millón más de personas,..
Tensk
#4 Pues una búsqueda rápida dice que en 2015 eran 8,4 millones, poquito, poquito más y ahora casi, casi 8,7 millones, vamos, casi, casi 300.000 más.
WcPC
#4 No es solo el problema de la gente que vive...
En Sevilla los turistas superan la población local cada año.
Andalucía tiene una cantidad "itinerante" bestial...
Mira, solamente en septiembre y solo en hoteles o lugares así (no incluyo los AirBnb que no están de alta, que son la mayoría.
www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2025-10/ultimos-datos_sep2
2 millones ese mes y 15 millones el acumulado del año...
De 2025... 9 meses.
Y eso no incluyen muchos, ya que, solo en pasajeros de avión ya tienes casi esos 2 millones de llegadas a aeropuertos andaluces en Septiembre y 15 millones en el acumulado.

Vamos, una presión contra los servicios públicos bestial.
RegiVengalil
#9 15 millones que están de media una semana o menos, es decir, 15 / 52 igual ni 300.000 habitantes, en general gente joven o de mediana edad en buen estado de salud.

Vaya manipulación tosca :-D
WcPC
#10 ¿Gente joven?
Estás diciendo cosas absurdas...
No es como los inmigrantes, esos si son jóvenes y están sanos, principalmente porque tienen que atravesar un infierno para llegar a Europa, los no sanos... No llegan.

La mayoría de los turistas son personas bastante más que adultas...

Eso de "el turista joven" era algo de cuando tenías a europeos ganando salarios decentes, ahora un % enorme son jubilados y otro personas que ya han pagado sus viviendas, por lo que tienen pasta para…   » ver todo el comentario
Feindesland
#9 Me gusta el argumento, pero prefiero el de #10
Supercinexin
#4 Teniendo en cuenta que el número de turistas que visitaron España hasta Septiembre fue de 76.000.000, yo me preocuparía más bien poco no sólo de cuánto ha aumentado la población local (poco, porque recuerda que la natalidad lleva décadas en caída libre) sino de la inmigración total (legal e ilegal) africana y sudamericana que son, como puedes comprobar cifras ridículas frente a los 76.000.000 de guiris que vienen a dormir, comer, beber, bañarse, mear y cagar a España.

Setenta y seis millones de personas. Y en la calle entre cartones no están :-)

www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254
Feindesland
#12 A ver,76 millones, ¿cuiantos días?

Que a lo mejor hay que contar pernoctaciones...
ochoceros
#4 Mujeres con cáncer de pecho hay unas pocas miles menos.
Feindesland
#16 Supongo que habrán muerto miles y miles ya...

¿Es la nueva consigna o como va eso?
perrico
Misión cumplida.
Como dijo Esperanza Aguirre hace tiempo: La sanidad es un gran oportunidad de negocio.
3 K 52
Trigonometrico
#11 A costa de aprovecharse de los que están en peligro sus vidas, exprimiéndolos porque no les queda otra salida que aceptar el trato. Un chantaje legal.
tierramar
¿Cuantos años lleva Andalucia en manos del PPSOE? Pues eso. Mientras sigan en manos de los partidos corruptos y privatizadores seguiran igual o peor. Anguita decía: "si votas a ladrones te van a robar"
pepel
Si quieres seguridad, ya sabes lo que has de hacer.
joffer
Los Quirones se piensan que por 100€ persona/mes (si estás sano, sin antecedentes y no eres una persona mayor) van a estar cubiertos.
Lamantua
Se conoce cuánto cobran en comisiones los políticos que actúan de comerciales..?
canduteria
Pobrecillos la privada va como el culo
