660.000 personas contratan un seguro privado en Andalucía mientras se deteriora la sanidad pública

Hace dos lustros el 14% de la población andaluza tenía cobertura privada sanitaria y ahora la cifra está en el 22%. La crisis de los cribados ha generado una tremenda inquietud social y como consecuencia ha llevado a numerosas mujeres que pueden pagarlo a acudir a médicos privados, según UGT y CCOO.
| etiquetas: andalucía , sanidad , privatización , público , privado , salud
El puesto más bajo en conciertos en España. Y el gasto por habitante no para de crecer:
Seguro que a Moreno en el SAS le tienen manía (no me extrañaría)… » ver todo el comentario
En la sanidad privada, claro.
Esto empìeza a ser como lo de la vivienda. Hay más gente, pero no más servicios.
Puede que haya un millón más de personas,..
En Sevilla los turistas superan la población local cada año.
Andalucía tiene una cantidad "itinerante" bestial...
Mira, solamente en septiembre y solo en hoteles o lugares así (no incluyo los AirBnb que no están de alta, que son la mayoría.
www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2025-10/ultimos-datos_sep2
2 millones ese mes y 15 millones el acumulado del año...
De 2025... 9 meses.
Y eso no incluyen muchos, ya que, solo en pasajeros de avión ya tienes casi esos 2 millones de llegadas a aeropuertos andaluces en Septiembre y 15 millones en el acumulado.
Vamos, una presión contra los servicios públicos bestial.
Vaya manipulación tosca
Estás diciendo cosas absurdas...
No es como los inmigrantes, esos si son jóvenes y están sanos, principalmente porque tienen que atravesar un infierno para llegar a Europa, los no sanos... No llegan.
La mayoría de los turistas son personas bastante más que adultas...
Eso de "el turista joven" era algo de cuando tenías a europeos ganando salarios decentes, ahora un % enorme son jubilados y otro personas que ya han pagado sus viviendas, por lo que tienen pasta para… » ver todo el comentario
Setenta y seis millones de personas. Y en la calle entre cartones no están
www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254
Que a lo mejor hay que contar pernoctaciones...
¿Es la nueva consigna o como va eso?
Como dijo Esperanza Aguirre hace tiempo: La sanidad es un gran oportunidad de negocio.