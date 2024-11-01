60 años bajo el barro: la urna etrusca de Florencia que vuelve a brillar con azul egipcio

La urna se fecha entre 425 y 380 a. C. y destaca por una combinación rara: material excelente (alabastro fino, luminoso) y una ejecución donde la talla y la pintura trabajan a la vez, como si el escultor hubiera pensado en colores desde el primer golpe de herramienta... lo que se ha recuperado no es solo la limpieza del barro ni la estabilidad del material: es la policromía, la intención del artista… y, de propina, un hallazgo técnico con aroma de laboratorio y de historia, la identificación del azul egipcio.