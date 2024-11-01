edición general
60 años bajo el barro: la urna etrusca de Florencia que vuelve a brillar con azul egipcio

60 años bajo el barro: la urna etrusca de Florencia que vuelve a brillar con azul egipcio

La urna se fecha entre 425 y 380 a. C. y destaca por una combinación rara: material excelente (alabastro fino, luminoso) y una ejecución donde la talla y la pintura trabajan a la vez, como si el escultor hubiera pensado en colores desde el primer golpe de herramienta... lo que se ha recuperado no es solo la limpieza del barro ni la estabilidad del material: es la policromía, la intención del artista… y, de propina, un hallazgo técnico con aroma de laboratorio y de historia, la identificación del azul egipcio.

juliusK #1 juliusK
Gracias me has recordado el museo etrusco del pueblo de las cien torres (realmente quedan 14) San Gimignano en la Toscana, uno de los viajes más bonitos de mi vida y donde me topé con los fascinantes descendientes de Eneas, el emigrante troyano, En particular los sepulcros de esposos recostados en sus triclinios, como esperando el siguiente pase en la cena eterna , me dejan un poso de felicidad tranquila que envidio y me subyuga. Asias otra vez.
