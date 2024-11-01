edición general
8 meneos
72 clics
500.000 kilómetros recorridos con un coche eléctrico… sin cambiar las pastillas de freno

500.000 kilómetros recorridos con un coche eléctrico… sin cambiar las pastillas de freno

Emilio López, del canal “Vehículos Eléctricos y Más Allá”, entrevista a Jorge, un asturiano que ha conseguido recorrer más de 500.000 kilómetros con su coche eléctrico

| etiquetas: coche eléctrico , baterías , movilidad sostenible
6 2 0 K 69 tecnología
11 comentarios
6 2 0 K 69 tecnología
BastardWolf #3 BastardWolf
Pastillas del freno, a toda pastilla
Salpicadero
Comienza mi pesadilla
Muy pocos ceros en mi nomina ilegal
Yo como he firmao un contrato no puedo parar parar
1 K 25
#5 supervega
Pero no decían que las baterías de un coche eléctrico había que cambiarlas cada poco. Las petroleras temblando, se les acaba el negocio.
1 K 17
Khadgar #10 Khadgar
#5 Las petroleras ¿qué? :roll:
0 K 14
RoterHahn #8 RoterHahn
¿Y donde encuentro esas pastillas y discos de freno que aguantan 500.000 km?
Es para un amigo aficionado a las pastillas. :shit:
0 K 12
Fotoperfecta #11 Fotoperfecta
Hay vehículos con frenada regenerativa (Renault), otros con el e-pedal (Nissan) que hacen que en cuanto quitas el pedal del acelerador el coche vaya perdiendo velocidad y depende de como esté configurado directamente frene. Esa podría ser la explicación para que algunos coches, con una conducción no deportiva, pudieran alargar la vida útil de las pastillas. Pero hablaríamos de cientos o como mucho algunos miles de kilómetros, pero esa barbaridad de distancia sin cambiarlas parece una flipada publicitaria para ver si cuela.
0 K 12
#1 EISev
Y si cuando necesite una frenada de emergencia está la capa superficial cristalizada, ya verá lo que hace
2 K 10
Khadgar #2 Khadgar
#1 Fuente: tu imaginación.
6 K 83
Priorat #7 Priorat
#2 Su fuente es: Miami me lo confirmó.

youtu.be/yOMdta_f_pM?si=1UKCVInZIDFTsvZE
0 K 12
ochoceros #9 ochoceros
#1 Estando años sin usar las pastillas, en la primera frenada de emergencia Tesla comes con patatas.
0 K 11
Josecoj #4 Josecoj
Para lo TeslasHaters, 500.000 km con un Tesla, esos son el humo que vende Elon Musk
0 K 7
Priorat #6 Priorat
#4 En cualquier eléctrico.
0 K 12

menéame