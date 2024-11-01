4 avances esperanzadores para la enfermedad de Alzheimer este año

Cada tres segundos se presenta un nuevo caso de demencia en el mundo. Hoy ya suman 55 millones de personas viviendo con esta enfermedad, pero según la organización Alzheimer's Disease International (ADI) se proyecta que para el año 2030 la cifra llegue a los 78 millones. La mayoría de estas personas (70%) padecen la enfermedad de Alzheimer (EA), la forma más común de demencia. Este trastorno cerebral progresivo destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensamiento y, eventualmente, la habilidad para realizar las tareas más simples.