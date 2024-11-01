31 fotografías ganadoras destacadas de los Premios de Fotografía Minimalista 2025 [ENG]  

Los Premios de Fotografía Minimalista 2025 muestran una vez más que la simplicidad tiene un poder extraordinario en la narración visual. En su séptimo año, atrajo más de 2600 participaciones de más de 50 países, cada una muestra cómo el minimalismo puede transformar escenas ordinarias en extraordinarias obras de arte. Las imágenes ganadoras demuestran la esencia de la filosofía de que menos es más, ofreciendo una mirada refinada a la geometría, color, textura y composición. [