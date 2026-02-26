El 23-F y el parto de los montes

Pues sí, oye: después de 45 años de secretismo, la montaña parió un ratón.

¿De verdad han mantenido en secreto estos papeles durante 45 años? ¿Qué demonios nos han aportado que no fuesen cuatro chorradas para las revistas de la víscera húmeda y tres tontadas para forofos muy cafeteros?

Nada.

Tras echarle un vistazo a los documentos desclasificados le queda a uno la impresión de que nos han tomado el pelo, de que han escamoteado lo importante, de que todo lo que vemos ha sido mil veces filtrado y expurgado, y de que lo verdaderamente interesante no estaba por escrito o ha ido desapareciendo en una especie de naufragio de humo y niebla, al estilo de Walther Nebe y su Gestapo, convertida en CIA por la Gracia de Dios.

La conslusión que uno saca es que lo sabía todo el mundo, que todo el mjndo participaba, y que todos los partidos estaban a ver qué tajada le sacaban a la cuestión, empezando, desd eluego, por Fraga y su AP, pasando por todos los medio conservadores y acabando por ciertas fuerzas progresistas que no le hacían ascos al posible rédito político de una revuelta incruenta, al estilo performance decimonónica. Sólo fató que Tejero entrase a caballo, como Pavía, y que dijesen una misa dentro.

En este circo, me temo que los trapecistas son de plantilla y los payasos están entre el público.

Manda carajo.