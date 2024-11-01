En 2026, seguirán teniéndonos enfrente

A lo largo de este año, Acción Contra el Odio ha impulsado 17 denuncias por actos de discursos de odio contra colectivos vulnerables, ocho de las cuales han sido admitidas a trámite y se están investigando. Hemos logrado que la Fiscalía lleve ante los tribunales al agitador ultra Rudy Ruymán y el líder neonazi del grupo Desokupa Daniel Esteve; que una denuncia de la Fiscalía a raíz del proceso judicial iniciado por ACO contra el youtuber Jan Sin Miedo le lleve a comparecer ante una jueza y a tener que cerrar los canales