·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4547
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
4690
clics
El dibujante de Volkskrant, Peter de Wit, gana el premio Inktspot con un dibujo sobre Gaza (DEN)
3994
clics
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
3372
clics
Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo
3709
clics
Ghosts'N Goblins... Ese sí era un juego difícil
más votadas
550
Cuando la familia de Rajoy tenía asistente y no era malversación
495
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
497
Corea del Norte amenaza con bombardear Tel Aviv si Israel mata a Greta Thunberg [EN]
521
Silvia Intxaurrondo enumera, uno a uno, todos los errores del juez Peinado en el 'caso Begoña'
334
Los médicos desmienten a Trump y recuerdan que lo que causa el autismo no es el paracetamol sino el 5G
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
59
clics
De 2006 a 2025: así ha cambiado el sistema eléctrico español en menos de dos décadas
Lo que antes era un sistema dominado por gas y carbón, hoy lo lideran la solar y la eólica, en una transformación energética que ha redefinido el modelo eléctrico español.
|
etiquetas
:
energía
,
sistema eléctrico
5
1
0
K
62
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
62
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Laro__
*
Ahora solo hace falta hacerla un poquito más barata para atraer mucha más inversión industrial. Podemos ganar esta revolución si evitamos a los que pusieron los
"impuestos al sol"
.
1
K
22
#2
SMaSeR
Que raro, si en España apenas da la solana.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente