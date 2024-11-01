edición general
De 2006 a 2025: así ha cambiado el sistema eléctrico español en menos de dos décadas

Lo que antes era un sistema dominado por gas y carbón, hoy lo lideran la solar y la eólica, en una transformación energética que ha redefinido el modelo eléctrico español.

Laro__
Ahora solo hace falta hacerla un poquito más barata para atraer mucha más inversión industrial. Podemos ganar esta revolución si evitamos a los que pusieron los "impuestos al sol".
SMaSeR
Que raro, si en España apenas da la solana.
