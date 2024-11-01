edición general
200.000.000 € para el coche eléctrico: España responde a la nueva guerra energética

España recibe 200 millones de euros de Europa para impulsar la producción de baterías, hidrógeno y tecnologías vinculadas al coche eléctrico. La ayuda, disponible hasta junio, busca reforzar la industria nacional en plena “guerra energética” marcada por tensiones geopolíticas y el encarecimiento de combustibles. El país ya fabrica modelos eléctricos como el CUPRA Raval y acogerá nuevos proyectos de Volkswagen y Leapmotor. La UE considera estas inversiones clave para avanzar hacia una economía descarbonizada y fortalecer su autonomía energética.

etiquetas: ue , españa , electricos
Pertinax #1 Pertinax
¿No sería Europa reponde?
capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿Baterias para la red electrica tambien?
¿Y para la instalacion de cargadores para vehiculos electricos?
¿Cargadores en las aceras o a nivel parquimetro?
elsnons #3 elsnons
Las ayudas irán Sin presupuestos y con faldas a lo loco,
