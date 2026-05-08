edición general
4 meneos
32 clics

‘1984’ se aplica bien en el 2026

El lúcido escritor británico acertó en 1948 el mundo hacia el que nos encaminamos. Vale la pena denunciarlo en los lugares donde aún se puede hacer.

| etiquetas: 1984 , orwell , distopía
3 1 1 K 24 opinion
4 comentarios
3 1 1 K 24 opinion
Supercinexin #1 Supercinexin
Pero una sociedad con una internet libre siempre será mucho más democrática que la que no tenga acceso a esta red o la tenga bajo censura gubernativa.

Pues los hechos empíricos te demuestran precisamente lo contrario: que cada vez vamos más al fascismo y al tecnofeudalismo y la sociedad y la clase trabajadora perdiendo derechos a velocidad de crucero. Pero vamos que los niños de 50 años como éste señor pueden seguir viviendo en el mundo de la piruleta, casa de la gominola, calle del algodón de azúcar de la "libertad" y nosequé.
0 K 19
Alegremensajero #3 Alegremensajero
#1 "o la tenga bajo censura gubernativa." Es gracioso que la censura que le preocupa es la de los gobiernos, porque las empresas tecnológicas no censuran ni nada por el estilo...

"Y cada vez aumenta más el número de gobiernos que sienten la tentación de coartar la libertad de internet con el propósito de mantenerse en el poder. Es el caso de Rusia, donde hace ya tiempo que no se puede garantizar su funcionamiento porque de improviso se interrumpe el servicio normal por “razones de seguridad”. Claro, aquí con los cortes de Tebas no joden el funcionamiento de nada...

Paja en el ojo ajeno...
0 K 7
hijomotoss #2 hijomotoss
Cuantos dedos ves Winston?
0 K 10
Cuñado #4 Cuñado
El lúcido escritor británico acertó en 1948

No acertó nada, ese libro lo escribió en 1984. ¿Acaso vais a creer a vuestros propios ojos antes que a Feijóo?

youtube.com/shorts/UQjXLihh-tc
0 K 9

menéame