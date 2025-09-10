Las 180 principales compañías emisoras de CO2 causan la mayor intensidad de las olas de calor

Los científicos llegan a esta conclusión a partir del análisis de 213 olas de calor ocurridas en los siete continentes de la Tierra entre 2000 y 2023

Durante el período 2010-2019 la intensidad de estos episodios aumentó una media de 1,68ºC respecto al período 1850-1900, con 0,47 °C atribuidos a las 14 principales fuentes de carbono y 0,38 °C para las otras 166.

El trabajo, aparecido en la revista Nature, documenta cómo el cambio climático inducido por el hombre ha aumentado la frecuencia y severidad de las olas de calor. Pero, además, y...