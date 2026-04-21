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Del 10 al 98% en 6 minutos y 26 segundos y más de 1500 kilómetros de autonomía: CATL supera a BYD con sus nuevas baterías de récord

Del 10 al 98% en 6 minutos y 26 segundos y más de 1500 kilómetros de autonomía: CATL supera a BYD con sus nuevas baterías de récord

BYD sorprendió al mundo hace unas semanas al presentar su batería LFP Blade 2.0 y su tecnología de carga ultrarrápida Flash Charging, que trajo nuevos estándares al sector. Ahora, CATL ha mejorado aún más su apuesta, con una nueva generación de baterías que podrán presumir de ser las que más rápido se cargan en el mercado. Durante su evento CATL Tech Day, previo al arranque el próximo viernes del Salón del Automóvil de Pekín, el fabricante de baterías número uno mundial presentó la tercera generación de sus baterías Shenxing.

| etiquetas: baterías , shenxing , catl , byd , carga rápida , pekín
9 1 0 K 104 tecnología
5 comentarios
9 1 0 K 104 tecnología
#2 kreator
los pasos de gigante entre CATL y BYD son espeluznantes. Y hace cuatro días en Europa y EEUU se reían de ellos...
4 K 47
Veelicus #4 Veelicus
#2 Mas de un meneante decia que era imposible la carga de 1GW era imposible y tal...
1 K 31
#5 guillersk
A ver donde cargas en 6 minutos sin que roben el cobre por qué la manguera va a ser gruesecita.....
1 K 23
lonnegan #1 lonnegan
Mientras tanto en Europa...
1 K 17
#3 LaMinaEnMiPuerta
#1 ...a usar tecnología china.
1 K 22

menéame