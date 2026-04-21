Del 10 al 98% en 6 minutos y 26 segundos y más de 1500 kilómetros de autonomía: CATL supera a BYD con sus nuevas baterías de récord

BYD sorprendió al mundo hace unas semanas al presentar su batería LFP Blade 2.0 y su tecnología de carga ultrarrápida Flash Charging, que trajo nuevos estándares al sector. Ahora, CATL ha mejorado aún más su apuesta, con una nueva generación de baterías que podrán presumir de ser las que más rápido se cargan en el mercado. Durante su evento CATL Tech Day, previo al arranque el próximo viernes del Salón del Automóvil de Pekín, el fabricante de baterías número uno mundial presentó la tercera generación de sus baterías Shenxing.