El presidente de la BBC ayudó a Boris Johnson a obtener un crédito, según 'The Times'

El presidente de la cadena pública británica BBC, Richard Sharp,ayudó al ex primer ministro Boris Johnson a obtener garantías para un crédito de hasta 800.000 libras semanas antes de que el entonces jefe de Gobierno le recomendara para el cargo,revela este domingo The Sunday Times.El Partido Laborista ha demandado a la Comisión de Estándares Parlamentarios una "investigación urgente" al considerar que los cargos públicos "no deberían situarse bajo ninguna obligación financiera o de otra naturaleza respecto a individuos u organizaciones externas