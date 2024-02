Antonio Maestre: Sumar tiene que pedir el voto para Bildu

Publicado hace 51 minutos por Harkon a lasexta.com

En Sumar se equivocaron presentándose en las gallegas en este momento de debilidad orgánica y se equivocaron ofreciendo a Podemos una alianza que hubiera nacido muerta del mismo modo que estuvo muerta la coalición electoral de las generales. La unidad de la izquierda es un animal mitológico cuando no se dan las condiciones y ahora, por mucho que se repita el mantra, no se dan ni para presentarse en alianza ni para presentarse en territorios donde no existe organización ni trabajo previo de base.