Soy padre por gestación subrogada en Estados Unidos y respondo preguntas

Quiero contar mi experiencia en esta forma de paternidad,

últimamente leo muchas declaraciones públicas que no se ajustan a la realidad que yo he vivido. He sido padre mediante este método en el que principalmente a parte de nosotros mismos participaron dos mujeres: una donante de óvulos y una gestante. Con las dos mantengo a día de hoy contacto y una buena relación.

Estoy abierto a todo tipo de preguntas siempre desde el respeto, intentaré dar mi visión del tema para aclarar el por qué muchas cosas que se dicen no son ciertas (al menos en países cono Estados Unidos), es bienvenida cualquier pregunta tanto desde un punto de vista a favor como en contra.