Vivo en Bolivia, mis padres son de origen indígena/campesino, yo soy mestizo, alguna vez vote para que no se interrumpa el mandato de Evo Morales, soy independiente y nunca estuve involucrado en la política, tan solo un ciudadano de pie que vive en La Paz la sede de gobierno de Bolivia, ¿hubo golpe de estado en Bolivia?, pues la respuesta es más compleja que un no o un si, por eso despejaré todas las dudas que tengan para que ustedes definan si fue o no un golpe de estado.