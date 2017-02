Hola, soy Ángel Sastre, periodista especializado en zonas en conflicto. Pregúntame

Soy Ángel Sastre, periodista especializado en conflictos que desde hace más de una década. Esta entrega se vio reconocida en 2010 con el Premio Larra a la mejor trayectoria profesional para reporteros jóvenes de la Asociación de la Prensa, la distinción de la Cátedra UNESCO o NHIPO a la trayectoria periodística. Durante la última década he estado empotrado con la Tropa de Elite en las favelas cariocas. He retratado a las pandillas del Salvador, el conflicto armado y el posterior proceso de Paz en Colombia, conviviendo con guerrilleros de las FARC, la discriminación hacia los homosexuales en Cuba y la posterior muerte de Fidel Castro. Me he subido al tren de la Bestia en México, para conocer el drama que viven los centroamericanos buscando llegar a la frontera con EEUU…

Desde hace cinco años cubro distintas zonas en guerra como Palestina, Siria, Ucrania e Irak. En julio del 2015 fui secuestrado por el Frente Al-Nusra, la ex filial de Al Qaeda en Siria, donde estuve cautivo 10 meses.

