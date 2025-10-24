Zaragoza pagará 1.186 millones ... en lugar de hacerlo GRATIS

En 2023 escribí este artículo en meneame

Zaragoza. Regalo 20 líneas de tranvía y 4.000 millones de razones

Tal cómo todos podíamos sospechar, el trabajo de este ciudadano fue ignorado por todas las fuerzas políticas, (PSOE y Podemos escucharon la propuesta).

El resto PP, VOX, IU, ZEC, ignoraron con manifiesta prepotencia, esta mejora sustancial de un 30% en la red de transporte urbano de Zaragoza.

Hoy aparece la noticia que se venía retrasando durante los últimos 2 años de un nuevo pliego de condiciones para el contrato de transporte en autobús urbano de la ciudad de Zaragoza

Dos años, en la que la alcaldesa no ha parado de hacer eventos en la ciudad para SU instagram y como el dinero no es suyo sino del sudor de todos y cada uno de los maños y mañas

Le parece bien que la ciudad pague 1186 millones por algo que este ciudadano ha REGALADO a la ciudad y que además de ese incremento aumenta la capacidad de transporte de la red de autobús al equivalente de 20 líneas de tranvía.

Deberíamos tener más presente la diferencia entre REPRESENTANTES Y GOBERNANTES.

Aquí vuelvo a dejar la DOCUMENTACIÓN

¿ALGUIEN CONOCE EN ESPAÑA UNA EMPRESA U ORGANIZACIÓN QUE PUEDA CORROBORAR MIS RESULTADOS? .Esto es un software para la simulación de redes de autobuses urbanos.