edición general
7 meneos
33 clics
Zamora bate récords turísticos este verano con pueblos llenos y alta ocupación

Zamora bate récords turísticos este verano con pueblos llenos y alta ocupación

Zamora vive un verano turístico histórico, con cifras de ocupación que rozan el lleno en alojamientos rurales y pueblos repletos de visitantes.

| etiquetas: zamora , turismo
6 1 0 K 70 actualidad
11 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
karakol #2 karakol
A Conan le gusta esto.
3 K 47
Aguarrás #9 Aguarrás
#2 Es lo primero que me ha venido a la cabeza.
Estaré loco, pero no sólo. :-> :hug:
0 K 12
Asimismov #10 Asimismov
#5 si, si, y en particular la sierra de la Culebra está maciza de turistas.
0 K 12
#1 Jacusse
Mala noticia!
1 K 13
sotillo #3 sotillo
#1 ¿ Por qué ? Los pueblos son baratos y si hace fresco ni te cuento
0 K 11
#4 Jacusse
#3 porque el turismo masivo es un cáncer.
0 K 10
#7 Tailgunner *
#3 eso de la frescura en los pueblos era antes... Vengo de pasar unos días en un pueblecito precioso de León y hay un problema: antes allí normalmente por el día hacía calor (más o menos aguantable) y por la noche refrescaba hasta el punto de tener que echarte una mantita a la hora de dormir y, por supuesto, cuando ibas para la plaza tenías que ir con chaqueta o sudadera. Este clima hacía que no hiciera falta tener aire acondicionado en ningún lado. Ahora hace un calor infernal por el día y por la noche no se baja de los veintitantos. El problema? que como no hay aire acondicionado en ningún sitio porque nunca hizo falta pues ahora te asas vivo...
0 K 6
yabumethod #11 yabumethod
He vivido en esa provincia una temporada y no me extraña que ahora reconviertan los pueblos en parques temáticos para llenarlos de guiris. Nos han colado lo de la España vaciada cuando en realidad era dueños y alcaldes comportándose como caciques que no querían alquilar a precios razonables las viviendas vacías del pueblo. Ahora si ven una salida rentable a sus propiedades ya no habrá quien pueda irse ni al pueblo ni a la ciudad. Cada vez peor todo.
0 K 10
#8 Tailgunner
me alegro
0 K 6

menéame