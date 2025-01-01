·
Zamora bate récords turísticos este verano con pueblos llenos y alta ocupación
Zamora vive un verano turístico histórico, con cifras de ocupación que rozan el lleno en alojamientos rurales y pueblos repletos de visitantes.
|
etiquetas
:
zamora
,
turismo
#2
karakol
A Conan le gusta esto.
3
K
47
#6
Tailgunner
#2
1
K
18
#9
Aguarrás
#2
Es lo primero que me ha venido a la cabeza.
Estaré loco, pero no sólo.
0
K
12
#5
porcorosso
Tiene pinta de ser el último año de records turísticos.
www.benaventedigital.es/los-incendios-de-molezuelas-de-la-carballeda-y
www.benaventedigital.es/la-comarca-revive-la-pesadilla-de-un-incendio/
www.benaventedigital.es/incendio-en-molezuelas-evacuan-cinco-localidad
www.benaventedigital.es/incendio-en-molezuelas-de-la-carballeda-nuevas
;
» ver todo el comentario
0
K
14
#10
Asimismov
#5
si, si, y en particular la sierra de la Culebra está maciza de turistas.
0
K
12
#1
Jacusse
Mala noticia!
1
K
13
#3
sotillo
#1
¿ Por qué ? Los pueblos son baratos y si hace fresco ni te cuento
0
K
11
#4
Jacusse
#3
porque el turismo masivo es un cáncer.
0
K
10
#7
Tailgunner
*
#3
eso de la frescura en los pueblos era antes... Vengo de pasar unos días en un pueblecito precioso de León y hay un problema: antes allí normalmente por el día hacía calor (más o menos aguantable) y por la noche refrescaba hasta el punto de tener que echarte una mantita a la hora de dormir y, por supuesto, cuando ibas para la plaza tenías que ir con chaqueta o sudadera. Este clima hacía que no hiciera falta tener aire acondicionado en ningún lado. Ahora hace un calor infernal por el día y por la noche no se baja de los veintitantos. El problema? que como no hay aire acondicionado en ningún sitio porque nunca hizo falta pues ahora te asas vivo...
0
K
6
#11
yabumethod
He vivido en esa provincia una temporada y no me extraña que ahora reconviertan los pueblos en parques temáticos para llenarlos de guiris. Nos han colado lo de la España vaciada cuando en realidad era dueños y alcaldes comportándose como caciques que no querían alquilar a precios razonables las viviendas vacías del pueblo. Ahora si ven una salida rentable a sus propiedades ya no habrá quien pueda irse ni al pueblo ni a la ciudad. Cada vez peor todo.
0
K
10
#8
Tailgunner
me alegro
0
K
6
